Луис Суарес: думаю, «Барселона» может быть довольна ничьей с «Вильярреалом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не считает ничью в выездном матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» негативным результатом. Подопечным Луиса Энрике удалось забить свой единственный гол в этой игре на 90-й минуте усилиями форварда Лионеля Месси.
«Думаю, «Барселона» может быть довольна ничьей с «Вильярреалом». В матче было много борьбы, и мы в целом создали немало голевых моментов. А соперник не создавал большой опасности у наших ворот. К счастью, нам удалось сыграть вничью», — приводит слова Суареса AS.