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Луис Суарес: думаю, «Барселона» может быть довольна ничьей с «Вильярреалом»

9 января 2017, понедельник. 11:05. Футбол
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не считает ничью в выездном матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» негативным результатом. Подопечным Луиса Энрике удалось забить свой единственный гол в этой игре на 90-й минуте усилиями форварда Лионеля Месси.

«Думаю, «Барселона» может быть довольна ничьей с «Вильярреалом». В матче было много борьбы, и мы в целом создали немало голевых моментов. А соперник не создавал большой опасности у наших ворот. К счастью, нам удалось сыграть вничью», — приводит слова Суареса AS.
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Вильярреал ФК Барселона Луис Суарес
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9 января 2017, понедельник
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