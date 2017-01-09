«Мидлсбро» может расстаться с экс-хавбеком сборной Англии Даунингом

Полузащитник Стюарт Даунинг в январе может покинуть «Мидлсбро». Как сообщает Sky Sports, руководство рассматривает вариант с арендой 32-летнего футболиста, который в последних девяти матчах лишь однажды появился на поле с первых минут. Где может продолжить карьеру Даунинг — неизвестно.
В «Мидлсбро» Стюарт Даунинг перебрался в июле 2015 года из «Вест Хэма». Контракт с «Боро» действует до лета 2019 года.
В нынешнем сезоне Стюарт Даунинг принял участие в 17 матчах АПЛ (11 в стартовом составе), забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.