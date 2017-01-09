Новосельцев: рад, что Лунёв в «Зените», одним хорошим человеком в клубе больше

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев после прохождения медосмотра рассказал о своём функциональном состоянии в преддверии зимних подготовительных сборов.
«Праздники прошли хорошо, не было чего-то сверхъестественного. Отметили спокойно в кругу семьи. Получился достаточно узкий круг, поскольку со многими друзьями встретиться не удалось по определённым причинам. В целом хорошо отпраздновали. Моя жена интересовалась, практикуются ли в футболе индивидуальные тренировки за границей во время перерыва в сезона. Я ответил, что о таком не слышал — кто-то может остаться в городе и заниматься с тренером по физпоготовке либо самостоятельно, но о таких случаях, чтобы кто-то из футболистов специально поехал за границу для занятий, мы не узнали.
В итоге жена нашла тренера, и я поехал заниматься с ним во Францию. В целом доволен, что провёл время с пользой, хоть и не получилось погреться на солнце и поплавать. У меня не было сверхъественных нагрузок, хотя тренировки были довольно интенсивными. На сборы я, естественно, хочу поехать, чтобы набирать игровые кондиции вместе с командой.
Переход в „Зенит“ Лунёва? Вместе с Андреем мы играли в «Истре» и «Торпедо». Часто пересекались вне поля, гуляли. Рад, что Андрей перешёл в «Зенит» — ещё одним хорошим человеком в коллективе стало больше», — цитирует Новосельцева официальный сайт сине-бело-голубых.