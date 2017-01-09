Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии. На этой стадии матчи пройдут с 27 по 30 января, информирует BBC.
«Тоттенхэм Хотспур» — «Уиком Уондерерс»,
«Дерби Каунти» — «Лестер Сити»,
«Оксфорд Юнайтед» — «Бирмингем Сити»/«Ньюкасл Юнайтед»,
«Саттон Юнайтед»/«Уимблдон» — «Кембридж Юнайтед»/«Лидс Юнайтед»,
«Ливерпуль»/«Плимут Аргайл» — «Вулверхэмптон»,
«Норвич Сити»/«Саутгемптон» — «Арсенал»,
«Ипсвич Таун»/«Линкольн Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»,
«Челси» — «Брентфорд»,
«Манчестер Юнайтед» — «Уиган»,
«Миллуолл» — «Уотфорд»,
«Рочдейл» — «Хаддерсфилд Таун»,
«Сандерленд»/«Бёрнли» — «Бристоль Сити»/«Флитвуд Таун»,
«Блэкберн» — «Блэкпул»/«Барнсли»,
«Фулхэм» — «Халл Сити»,
«Мидлсбро» — «Аккрингтон Стэнли»,
«Болтон Уондерерс»/«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».