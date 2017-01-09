Нойер и Лёв проигнорировали Месси и Роналду при выборе лучшего игрока года

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА на церемонии в Цюрихе. Второе место по итогам голосования занял нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, тройку замкнул форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.
Капитан сборной Германии Мануэль Нойер и главный тренер национальной команды Йоахим Лёв не включили Месси, Роналду и Гризманна в свои тройки. Нойер отдал голоса (с первого места по третье) Тони Кроосу («Реал»), Месуту Озилу («Арсенал») и Роберту Левандовскому («Бавария»), а Лёв проголосовал за Крооса, Озила и Нойера.