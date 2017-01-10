Базу чемпионата мира — 2018 в Астрахани подготовят до конца года

Реконструкцию муниципального стадиона «Астрахань», который станет одной из тренировочных баз для команд — участниц чемпионата мира 2018 года, завершат до конца 2017 года.
«Строительные работы на стадионе идут по графику – сейчас завершается демонтаж спортивных сооружений и административного корпуса. В ближайшее время начнётся устройство фундамента для новых трибун на 15 тыс. посадочных мест. Полностью строительство будет завершено до конца 2017 года», – цитирует Welcome2018 пресс-службу администрации города.
Муниципальный стадион ранее был включён в список тренировочных баз для размещения команд — участниц ЧМ-2018 и в июне прошлого года был закрыт на реконструкцию. Планируется, что здесь будут полностью переоборудованы трибуны, места для расположения команд и представителей прессы, административный корпус. Будут также установлены опоры освещения, а на стадионе появится новое поле, соответствующее всем мировым стандартам.