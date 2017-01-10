«Ростов» продлил контракт с Эззатолахи, Нобоа выразил желание покинуть клуб

«Ростов» подписал новый долгосрочный контракт с полузащитником Саидом Эззатолахи, а ээквадорский хавбек Кристиан Нобоа изъявил желание уйти из команды и в случае поступления хорошего предложения клуб готов отпустить игрока. Об этом сообщил член совета директоров ростовской команды Али Узденов.
«Ростов» продлил контракт с Саидом. У него теперь долгосрочное соглашение с клубом, всё хорошо. Нобоа для клуба сделал очень многое, мы очень ему благодарны. Мы понимаем его желание поиграть в другой команде. Если клуб и Кристиан найдут новую команду, то по взаимному согласию сторон и в случае хорошего предложения мы готовы его отпустить. У него очень много сейчас предложений — как из европейских команд, так и из топ-клубов российской Премьер-Лиги», — цитирует ТАСС Узденова.
В текущем сезоне Эззатолахи сыграл в Премьер-Лиге десять матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Нобоа провёл за «Ростов» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.