Тарханов: «Урал» не будет вести работу по переходу Сердерова

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал тот факт, что сегодня «Славия» объявила о продаже Сердера Сердерова в другую команду. По сообщению официального сайта болгарского клуба, 22-летний футболист продолжит карьеру в иностранной команде.
«У Сердера Сердерова есть агент, который занимается устройством его дальнейшей карьеры, поэтому я не в курсе, куда переходит этот футболист. Что касается «Урала», то мы не будем вести какую-то работу относительно Сердерова, так как у нас есть игроки на эту позицию», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Сердеров в сезоне-2013/14 провёл 4 матча за «Урал», в составе которого играл на правах аренды.