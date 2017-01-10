Бывший хавбек «Анжи» Джамалутдинов может продолжить карьеру в Испании

Как сообщает пресс-служба клуба, Джамалутдинов работает с первой командой, которая готовится к матчу чемпионата с «УКАМ Мурсией». Игра состоится 14 января.
За основу «Анжи» Тамирлан дебютировал в минувшем году, когда вышел на замену во втором стыковом матче «Анжи» с астраханским «Волгарём». Полузащитник на постоянной основе тренировался с главной командой, однако нынешний сезон начал в молодёжном составе, перенеся летом операцию на колене. «Анжи» ранее предложил Джамалутдинову продлить контракт, но футболист принял решение продолжить карьеру в другом клубе.