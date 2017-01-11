«Кристал Пэлас» хочет усилить состав за счёт продажи Бентеке

Нападающий Кристиан Бентеке в зимнее трансферное окно, вероятно, покинет «Кристал Пэлас». Как сообщает Mirror, главный тренер команды Сэм Эллардайс хочет на вырученные от продажи бельгийского футболиста деньги усилить сразу несколько позиций в составе.
Ранее в СМИ сообщалось, что Бентеке отклонил предложение китайского «Бэйцзин Гоань» — игроку предлагали контракт на сумму £ 40 млн.
Бентеке перешёл в «Кристал Пэлас» летом прошлого года из «Ливерпуля» за £ 27 млн. На счету 26-летнего футболиста 8 голов в 17 матчах чемпионата Англии в текущем сезоне.