«Оренбург» на первом сборе в Турции сыграет против «Кайрата» и «Интера»

«Оренбург» прибыл в Белек (Турция), где команда будет готовиться ко второй части сезона. В рамках сбора команда проведёт два товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
19 января «Оренбург» сыграет против «Кайрата», а 21 января встретится с бакинским «Интером».
К тренировкам главной команды привлечены два футболиста из молодёжного состава — Денис Кайков и Дмитрий Рудаков, также несколько футболистов во время сборов будут находиться на просмотре.
Первый предсезонный сбор продлится до 22 января.