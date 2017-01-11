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Бобёр: через суды «Мордовия» всё признаёт, но фактически ничего не происходит

11 января 2017, среда. 12:26. Футбол
Бывший полузащитник «Мордовии» Антон Бобёр, ныне являющийся свободным агентом, рассказал о финансовой ситуации в саранском клубе. Ранее в распоряжение «Чемпионата» попало письмо бывших и действующих игроков, обратившихся к президенту РФС Виталию Мутко и главе Республики Мордовия Владимиру Волкову в связи с долгами саранского клуба по зарплате.

«Со мной никто не связывался. Насколько мне известно, после публикации этого письма ничего конкретного не предпринималось. На данный момент не было никаких выплат и даже обещаний, что они будут. Через футбольные суды они всё признают, клуб получает штрафы за каждый долг, но фактически ничего не происходит.

Проблемы с зарплатой начались в апреле прошлого года. Тем, кто ушёл из команды, с того момента ничего не выплатили. Когда мы не вышли на пару тренировок, губернатор республики Мордовия лично пообещал, что до 15 июня будут произведены все выплаты. Мы доиграли сезон, ждали, но до сих пор ничего не получили. После этого многие подали заявление в КДК. Сейчас вообще нет какой-либо определённости. Вроде как даже и футболисты не вышли из отпуска из-за долгов.

Планы на будущее есть, но пока ничего конкретного я сказать не могу. Надеюсь, что это будет клуб РФПЛ», — сказал Бобёр в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Мордовия Антон Бобёр
Новости. Футбол
11 января 2017, среда
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