Утверждён состав участников и календарь Зимнего Кубка НФЛ

Утверждён состав участников и календарь предстоящего Зимнего Кубка Народной футбольной лиги. Турнир пройдёт с 14 января по 11 февраля.
1-й круг
14 января, суббота
10:00 Ветераны МГУ — Каит
11:00 Нора-Недвижимость — Инженерные Войска России.
21 января, суббота
10:00 Бриз — Каит
11:00 Заречье — Нора-Недвижимость.
26 января, четверг
19:00 Заречье — Инженерные Войска России
20:00 Бриз — Ветераны МГУ.
2-й круг
28 января, суббота
10:00 Каит — Ветераны МГУ
11:00 Инженерные Войска России — Нора-Недвижимость.
2 февраля, четверг
19:00 Нора-Недвижимость — Заречье
20:00 Каит — Бриз.
4 февраля, суббота
10:00 Ветераны МГУ — Бриз
11:00 Инженерные Войска России — Заречье.
Плей-офф
9 февраля, четверг
18:00 Матч за 5-е место
19:00 Полуфинал А1 — В2
20:00 Полуфинал А2 — В1.
11 февраля, суббота
10:00 Матч за 3-е место
11:00 Финал.