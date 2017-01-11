«Анжи» объявил о расторжении контракта с Гаджибековым

Защитник «Анжи» Али Гаджибеков расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. Накануне стало известно, что махачкалинцы исключили 27-летнего футболиста из заявки на сезон.
«Анжи», желая сохранить Али, являющегося воспитанником дагестанского футбола и зарекомендовавшего себя как образцового профессионала, и ценя его многолетнюю преданность, предложил капитану новый контракт, составленный на основе финансовых реалий сегодняшнего дня, с которыми клуб вынужден считаться. Игрок с пониманием отнёсся к необходимости пересмотра условий выступлений за клуб, но, рассмотрев их, принял решение покинуть «Анжи». Мы полностью понимаем и принимаем решение Али. Стороны пришли к решению расторгнуть контракт по обоюдному согласию. От всего сердца благодарим Гаджибекова за всё, что он сделал для клуба! Желаем, чтобы травмы обходили стороной и дальнейшая карьера была успешной! Двери «Анжи» всегда открыты для тебя, Али», — говорится в сообщении пресс-службы «Анжи».
Гаджибеков является воспитанником клуба и выступал за основную команду махачкалинцев с 2006 года. На его счету 196 матчей за клуб в различных турнирах. Али являлся безусловным лидером по этому показателю в нынешнем составе «Анжи» и шестым в истории клуба игроком по количеству проведённых игр. В текущем сезоне он провёл 10 матчей в РФПЛ.
В конце декабря было объявлено, что российский бизнесмен Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи». Перед этим дагестанцы на своём официальном сайте объявили о внесении корректив в деятельность клуба и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера.