Сборная Санкт-Петербурга разгромила команду Молдовы на мемориале Гранаткина

В Санкт-Петербурге состоялись матчи 2-го тура группы D на мемориале Валентина Гранаткина–2017. Сборная Санкт-Петербурга победила команду Молдовы со счётом 3:0. Благодаря этому успеху хозяева турнира досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.
В составе победителей дублем отметился Казаков, а ещё один мяч на свой счёт записал Вартанян. На 85-й минуте встречи хозяева остались вдесятером после того, как Петров получил вторую жёлтую карточку.
В другом матче группы D команды Ирана и Словении сыграли вничью – 1:1.
Мемориал Гранаткина. Группа D, 2-й тур
Санкт-Петербург – Молдова — 3:0 (1:0)
Голы: Казаков, 37 (1:0); Казаков, 53 (2:0); Вартанян, 61 (3:0).
Санкт-Петербург: Федосов, Алоян (Рудакович, 68), Олишевский, Петров, Синяк, Колдунов (Левин, 62), Ястимов, Вартанян (Колюшко, 68), Гусейнов, Казаков, Суконкин (Поваров, 18).
Иран – Словения – 1:1 (1:0)
Голы: Шарифи, 30 (с пенальти, 1:0); Хорват, 70 (1:1).
Турнирное положение в группе D после матчей 2-го тура: 1. Санкт-Петербург (6 очков); 2. Словения (2); 3. Иран (1); 4. Молдова (1).