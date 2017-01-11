Суарес проигнорировал церемонию ФИФА из-за плохих отношений с организацией

По информации издания, 29-летний уругвайский футболист решил не посещать официального мероприятия из-за плохих отношений с ФИФА после дисквалификации на четыре месяца за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини во время матча ЧМ-2014 Италия – Уругвай (0:1). После того инцидента организация некоторое время не включала Суареса в свои символические сборные.
Также отмечается, что в этом году ФИФА выбрала для представления Суареса в символической сборной не лучшую его фотографию почти пятилетней давности, сделав акцент на зубах уругвайца.
Посмотреть фото с изображением Суареса в представленной организацией символической сборной можно здесь.