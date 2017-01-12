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«Краснодар» подписал контракт с полузащитником Овсепяном до 2021 года

12 января 2017, четверг. 09:07. Футбол
«Краснодар» объявил о приобретении 21-летнего полузащитника Араика Овсепяна. С 2014 года он играл за новосибирскую «Сибирь-2» в зоне «Восток» второго российского дивизиона, а перед началом нынешнего сезона был заявлен за главную команду «Сибири» и провёл в её рядах 11 матчей, в которых забитыми мячами не отметился.

В настоящее время «Краснодар» и «Сибирь» достигли договорённости о трансфере Овсепяна в ряды «горожан». Футболист прошёл медицинское обследование, после чего с ним был подписан контракт, срок которого истекает в конце декабря 2021 года.

«В ближайшее время Овсепян начнёт тренироваться в составе «Краснодара-2», однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмёт молодого футболиста на второй сбор, который пройдёт в Испании с 29 января по 10 февраля», — сообщает пресс-служба «быков».
Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар ФК Сибирь Состоявшиеся трансферы
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