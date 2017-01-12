Макелеле: сделаю всё возможное, чтобы помочь «Суонси» остаться в АПЛ

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле, вошедший в тренерский штаб «Суонси Сити», прокомментировал своё решение. Француз надеется помочь «лебедям» остаться в Премьер-лиге.
«Я очень рад быть здесь, счастлив начать работать с «Суонси». Пол (Пол Клемент — главный тренер «Суонси». — Прим. «Чемпионат».) является моим наставником. Он многому научил меня. Когда я услышал, что он работает в Премьер-лиге, сразу позвонил и спросил, могу ли я помочь ему в «Суонси». Он дал мне возможность вернуться в АПЛ, и я очень благодарен ему.
Думаю, мне есть что дать «Суонси». Цель состоит в том, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге, и я буду делать всё возможное, чтобы помочь команде.
Я знаю, что иногда в клуб перестают верить, и надеюсь, я смогу помочь вернуть это доверие. Всегда нравилась атмосфера в английском футболе. Я испытывал это в качестве игрока, теперь как тренер «Суонси». В Премьер-лиге можно обыграть кого угодно», — цитирует Макелеле пресс-служба «Суонси».