Месси: благодаря усилиям и желанию «Барселона» вышла в четвертьфинал

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над «Атлетиком» из Бильбао и её выход в четвертьфинал Кубка Испании. В ответном матче 1/8 финала турнира каталонский клуб одержал победу со счётом 3:1, а сам Месси стал автором гола, выполнив удар со штрафного. В первой игре на выезде сине-гранатовые проиграли со счётом 1:2.
«Благодаря усилиям и желанию «Барселона» решила исход поединка в свою пользу и вышла в четвертьфинал. Преследуя свои цели, мы продолжаем осуществлять каждодневную работу», — написал футболист сборной Аргентины на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
Месси в составе «Барселоны» забил свой 26-й гол со штрафного. Столько же на счету бывшего защитника испанского гранда Рональда Кумана, который не замедлил поздравить Месси.