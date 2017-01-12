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Жонатас: в Бразилии тренировался почти каждый день, с формой проблем не будет

12 января 2017, четверг. 14:23. Футбол
Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о том, как провёл отпуск, а также о том, какие задачи он ставит перед собой в оставшейся части сезона.

«Отпуск я провёл в Бразилии со своей семьёй, было очень весело, по-домашнему. Перед вылетом в Казань в аэропорту меня провожало много родственников. Не так часто удаётся видеться с ними, поэтому все хотели пожелать мне удачи. Это было очень приятно, такие встречи придают сил и вдохновения. Так что было приятно всех повидать, но большую часть времени в отпуске проводил с супругой и дочками.

В Бразилии сейчас жарко, плюс 30, поэтому часто ходили на пляж, много купались. Немного дал отдохнуть своему телу, хотя и не забывал о тренировках, об индивидуальной программе. К тому же у меня есть личный тренер Бруно, который следит за моей формой. Я и сам стараюсь следить за собой, поэтому в Бразилии тренировался практически каждый день. Думаю, у меня не будет проблем с физической формой.

В первой части чемпионата мне удалось забить восемь мячей, и я постараюсь продолжить в том же духе, хочу забивать в каждой игре. Нам нужно думать о будущем, скоро начинается очень важная вторая часть чемпионата. Нам нужно улучшать свои позиции в таблице и стараться добиваться победы в каждом матче», — цитирует форварда пресс-служба «Рубина».
Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
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