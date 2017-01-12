Бывший пресс-атташе «Шахтёра»: Адриано отбил полголовы Гладкому в потасовке

Бывший пресс-атташе «Шахтёра» Руслан Мармазов прокомментировал вероятный переход в «Спартак» нападающего «Милана» Луиса Адриано. В настоящее время бразилец проходит медосмотр в Риме для красно-белых.
«В «Милане» у Адриано не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно будет посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой. Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриано – быстрый, взрывной и никому не даст спуску.
Помню, как в «Шахтёре» во время сборов в Швейцарии Адриано схлестнулся с нападающим Гладким. Саша что-то сказал ему, секунды не прошло, и Адриано ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идёт о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции», — цитирует Мармазова «Спорт FM».
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. Помимо этого, в случае его успешного выступления в московском клубе «Милан» может получить и дополнительные бонусы. В стан красно-чёрных Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.