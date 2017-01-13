«Милан» победил «Торино» и встретится с «Ювентусом» в 1/4 финала Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Милан» на своём поле одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Торино».
Гости открыли счёт на 21-й минуте благодаря точному удару Андреа Белотти. Отыграться хозяева сумели на 61-й минуте — счёт сравнял Юрай Куцка. Две минуты спустя россонери вышли вперёд — голом отметился Джакомо Бонавентура. «Быки» заканчивались встречу вдесятером — на 87-й минуте вторую жёлтую карточку получил Антонио Баррека.
«Милан» пробился в четвертьфинал Кубка Италии и на этой стадии турнира его соперником станет «Ювентус». Матч состоится 25 января.