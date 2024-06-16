Сёмин: жалко, что Кроос завершает карьеру. Вообще не видел у него периода плохих матчей

Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин сожалеет, что полузащитник сборной Германии Тони Кроос решил завершить карьеру.

«Жалко, что Кроос принял решение завершить карьеру. Игрок такого уровня мог бы играть достаточно долго, потому что он очень хорошо выглядит, следит за собой. Я вообще не видел периода плохих матчей у Крооса», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, немецкий полузащитник перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы. После Евро-2024 немец завершит карьеру.