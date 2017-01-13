Засеев: в «Уфе» больше не думают о сохранении прописки в элите

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев рассказал о настроении в команде перед весенней частью чемпионата.
«С приходом Виктора Гончаренко у нас в головах кое-что поменялось. С первого тура даже не было таких мыслей, что главное — не вылететь. Мы просто двигались от матча к матчу и набирались уверенности в своих силах. С каждой новой победой этой уверенности становилось всё больше и больше. Да и сейчас, когда на смену Гончаренко пришёл Семак, мы не думаем о том, что у нас уже есть определённый запас очков, который гарантирует сохранение прописки в элите.
Мы просто готовимся к каждой игре и хотим побеждать. Любой футболист хочет забраться повыше в турнирной таблице со своей командой, и сейчас у нас есть такая возможность», — цитирует Засеева газета «Известия».