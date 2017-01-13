Тухель: А. Рамос хочет покинуть «Боруссию», но я с удовольствием удержал бы его

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель подтвердил желание нападающего Адриана Рамоса сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского футболиста заинтересован китайский клуб «Бэйцзин Гоань», предлагающий ему около € 6 млн в год.
«Рамос хочет покинуть «Боруссию», о чём уже сообщал нам. Но я с удовольствием удержал бы его. Это очень важный для «Боруссии» футболист. Вопрос пока остаётся открытым. Посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Тухеля интернет-портал Goal.
По итогам 16 туров Бундеслиги Рамос принял участие в 7 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 из них. Стал автором 2 голов и 1 голевой передачи.