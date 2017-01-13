Маротта: Дзадза должен перейти в «Валенсию»

Нападающий туринского «Ювентуса» Симоне Дзадза будет играть за «Валенсию». Об этом сообщил генеральный директор «старой синьоры» Джузеппе Маротта, проведя переговоры с представителями испанского клуба.
«Дзадза должен перейти в «Валенсию», — приводит слова Маротты Mundo Deportivio.
Дзадза начинал сезон на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед», но не сумел закрепиться в составе английского клуба и вернулся в Италию. В 8 матчах чемпионата Англии форвард не забил ни одного гола.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» намерена арендовать 25-летнего Дзадзу до конца сезона с опцией выкупа за € 16 млн.