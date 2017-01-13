Зидан признал, что «Севилья» заслуживала большего

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признал, что его команде в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» в некоторой степени повезло. Игра закончилась ничьей со счётом 3:3 и выходом «сливочных» в четвертьфинал турнира. В первой игре на своём поле «Королевский клуб» добился победы со счётом 3:0.
«Матч получился очень сложным. «Севилья» сыграла хорошо и, возможно, заслуживала большего. Мы же после первого нашего гола расслабились. Соперник забил два мяча, после чего мы стали действовать по-иному и добились ничейного результата», — цитирует Зидана AS.