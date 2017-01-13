Валерон считает, что Месси стал исполнять штрафные удары по-другому

Бывший полузащитник «Депортиво» и сборной Испании Хуан Карлос Валерон проанализировал штрафные удары в исполнении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Валерон считает, что футболист сборной Аргентины в последнее время стал исполнять их по-другому.
«В «Барселоне» много достойных исполнителей штрафных ударов. Сейчас мы видим, как это делает Месси. Не рекомендуется соперникам сине-гранатовых нарушать правила на подступах к своей штрафной площадке. Месси всегда наносил удачные удары, но теперь делает это по-иному. Обычно специалисты по штрафным ударом пытаются направить мяч над стенкой. А Месси сейчас провоцирует неопределённость у голкиперов, которые не знают, куда он направит мяч», — цитирует Валерона Marca.
Месси уже забил 26 голов за «Барселону» со стандартных положений. По этому показателю он сравнялся с бывшим защитником команды Рональдом Куманом.