Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Валерон считает, что Месси стал исполнять штрафные удары по-другому

13 января 2017, пятница. 09:51. Футбол
Бывший полузащитник «Депортиво» и сборной Испании Хуан Карлос Валерон проанализировал штрафные удары в исполнении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Валерон считает, что футболист сборной Аргентины в последнее время стал исполнять их по-другому.

«В «Барселоне» много достойных исполнителей штрафных ударов. Сейчас мы видим, как это делает Месси. Не рекомендуется соперникам сине-гранатовых нарушать правила на подступах к своей штрафной площадке. Месси всегда наносил удачные удары, но теперь делает это по-иному. Обычно специалисты по штрафным ударом пытаются направить мяч над стенкой. А Месси сейчас провоцирует неопределённость у голкиперов, которые не знают, куда он направит мяч», — цитирует Валерона Marca.

Месси уже забил 26 голов за «Барселону» со стандартных положений. По этому показателю он сравнялся с бывшим защитником команды Рональдом Куманом.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Лионель Месси Хуан Валерон
Новости. Футбол
13 января 2017, пятница
10:14 Вальехо: никоим образом не уверен, что после этого сезона вернусь в «Реал»
10:12 Агент Дзадзы: мы не близки к переходу в «Валенсию»
10:06 «Кристал Пэлас» близок к подписанию контракта с Эвра
10:00 Задай вопрос Тине Канделаки!
09:57 Трудинспекция оштрафовала «Томь» на 45 тыс. рублей
09:51 Валерон считает, что Месси стал исполнять штрафные удары по-другому
09:47 К ЧМ-2018 в аэропорту Шереметьево появятся новые рулёжные дорожки и перроны
09:40 Дрогба согласился на переход в «Коринтианс» с окладом $ 150 тыс. в месяц
09:28 Тухель: мало что более некорректно, чем сравнивать меня с Клоппом
09:23 Гордеев: вижу огонь в глазах игроков и руководства «СКА-Хабаровск»
09:07 «Днепр» подал апелляцию на решение ФФУ о снятии девяти очков
08:55 Зидан признал, что «Севилья» заслуживала большего
08:52 Шааф раскритиковал «Боруссию» М из-за увольнения Шуберта
08:04 Марсело: мы не сомневались в выходе в четвертьфинал Кубка Испании
07:49 Маротта: Дзадза должен перейти в «Валенсию»
07:34 Тухель: А. Рамос хочет покинуть «Боруссию», но я с удовольствием удержал бы его
07:03 Хёнесс не приветствует решение ФИФА об увеличении числа участников ЧМ
06:52 Рамос: я не проявлял неуважения к болельщикам «Севильи»
06:43 Сампаоли: ничья с «Реалом» несправедлива, у нас было 13-15 голевых моментов
06:38 Зидан: очевидно, что С. Рамос испытывает боль из-за оскорблений в его адрес
05:21 Погба: дерби с «Ливерпулем» куда значимее для «МЮ», чем матчи с «Сити»
03:53 Чеферин: дальнейшее развитие футбола в Азии выгодно и УЕФА, и AFC
03:12 Засеев: в «Уфе» больше не думают о сохранении прописки в элите
02:49 Пепе хочет продлить контракт с «Реалом» из-за желания сыграть на ЧМ-2018
02:25 Монтелла: «Милан» правильно отреагировал на пропущенный гол и заслужил победу
01:52 Исак стал самым молодым в истории сборной Швеции автором гола
01:25 «Реал» побил национальный рекорд «Барселоны» по матчам подряд без поражений
01:14 «Реал» избежал поражения в ответном матче Кубка Испании с «Севильей»
01:05 «Наполи» приобрёл 18-летнего бразильского форварда Леандриньо
01:01 «Милан» победил «Торино» и встретится с «Ювентусом» в 1/4 финала Кубка Италии
00:49 Экс-форвард «Барселоны» Кейррисон спустя почти семь лет вернулся в Европу
00:36 В. Габулов и К. Комбаров пополнили состав тульского «Арсенала»
00:27 Маурисио: я адаптировался в РФПЛ, «Спартак» — позитивный момент в моей карьере
00:25 «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона» по Депаю
00:08 РФПЛ попала в топ-10 европейских лиг по приросту посещаемости в сезоне-2015/16
12 января 2017, четверг
23:49 «Хэбэй Форчун» установил трансферный рекорд, заплатив за Чжана Чендуна € 20 млн
23:30 Мевля: сделал правильный выбор, согласившись перейти в «Ростов»
22:58 Горлов: клубы тратят € 1 млрд в год, а детскому футболу не перепадает и копейки
22:56 «Сельта» победила «Валенсию» и в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании
22:44 Насри: хотел бы работать с Зиданом
22:25 Яровинский: Витиньо повзрослел, возмужал, намерения у него очень серьёзные
22:21 Д’Амико: Боккетти ведёт переговоры со «Спартаком» и другими клубами
22:05 Агент Кришито сообщил, что итальянец продлит контракт с «Зенитом»
21:59 Российский форвард Кабаев перешёл в чешский «Богемианс»
21:44 Рамирес: надеюсь стать для «Краснодара» своим Марсело
Все новости RSS
Как вы относитесь к расширению чемпионата мира до 48 команд?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+