Микел: легко мог остаться в «Челси», но сделал выбор в интересах сборной Нигерии

Полузащитник Джон Оби Микел, который перешёл из «Челси» в «Тяньцзинь Тэда», рассказал о причинах своего ухода в стан китайской команды.
«Я мог бы легко остаться в „Челси“ на оставшиеся шесть месяцев моего контракта, но это было бы не в интересах моего народа, так как он нуждается во мне в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2018. Это было непростое решение, но мне нужно оставаться в форме для Нигерии. Нигерийцы не заслуживают того, чтобы пропустить чемпионат мира», — цитирует хавбека Owngoalnigeria.