«Анжи» готов отпустить Беленова и хочет понизить зарплаты Яковлева и Паршивлюка

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра рассказал, что голкиперу Александру Беленову, который не полетел с командой на сборы, разрешили искать себе новую команду, а с защитником Сергеем Паршивлюком и нападающим Павлом Яковлевым ведутся переговоры о понижении зарплаты.
«По Беленову есть договорённость с его агентами о том, что они ищут Саше новую команду, где оплата труда будет соответствовать его ожиданиям. Кроме того, мы дали ему бумагу, в которой говорится, что Беленов может самостоятельно искать себе клуб и тренироваться.
Яковлев и Паршивлюк могут остаться? Ведём переговоры по поводу того, чтобы ребята пошли на понижение зарплаты. Сергей и Павел — суперпрофессионалы. Думаю, они проанализируют ситуацию, помогут клубу, а „Анжи“ летом сделает так, чтобы они получили более выгодное для себя финансовое предложение», — цитирует Танцюру «Спорт-экспресс».