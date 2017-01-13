Радимов: Тимощук — играющий тренер «Зенита-2»? По этому поводу говорить не буду

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что бывший хавбек «Зенита» Анатолий Тимощук может заключить контракт с его командой и в ближайшие три месяца выступать в качестве играющего тренера.
«Тимощук станет играющим тренером «Зенита-2»? Спрашивайте у тех, кто такую информацию распространяет. Я ничего по этому поводу говорить не буду», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Ранее сообщалось, что 37-летний украинец может вместе со второй командой петербургского клуба вылететь в Испанию на сбор.