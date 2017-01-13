Агент: «Зенит» просит за Ломбертса очень большую сумму

Сантуш Верхулст, который является агентом защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что трансфер 31-летнего бельгийца из петербургского клуба пока осуществить сложно, потому что сине-бело-голубые просят слишком большую сумму за игрока, выступающего за «Зенит» с 2007 года.
«Зенит» просит очень большую сумму, поэтому это пока невозможно. Но клубы могут договориться с «Зенитом» — а клубов действительно много. Будь что будет. Каждое трансферное окно клубы проявляют интерес к Николасу, но если они интересуются игроком, им нужно договориться с «Зенитом». Сейчас нет команд, которые имеют договорённость с «Зенитом». Николас уже 10 лет в клубе, и, возможно, «Зенит» захочет и дальше работать с ним.
Я не знаю, когда эта история закончится — может так сложиться, что мне позвонят в течение пяти минут, сделают предложение «Зениту», которое их устроит, мы это обсудим, Николас согласится и в результате перейдёт. Но пока ничего не понятно", — приводит слова агента Ломбертса ТАСС.