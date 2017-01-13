Ленс: вылет «Сандерленда» из АПЛ многое облегчил бы для меня

Полузащитник «Сандерленда» Джермейн Ленс, выступающий на правах аренды за «Фенербахче», заявил, что вылет «чёрных котов» из английской Премьер-лиги помог бы ему перейти в турецкий клуб на постоянной основе. «Сандерленд» после 20 туров идёт на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ.
«Я хотел бы на долгие годы остаться в „Фенербахче“, но не всё зависит от меня. Надеюсь, что смогу стать полноценным игроком клуба. Вылет „Сандерленда“ из АПЛ многое облегчил бы для меня», — приводит слова Ленса Daily Express.