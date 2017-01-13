Фердинанд: «МЮ» снова начал покупать звёзд мирового класса

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах команды Жозе Моуринью. После 20 туров манкунианцы идут на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.
«Одной из причин улучшения игры „МЮ“ стали летние переходы качественных футболистов. Погба, Мхитарян и Ибрагимович — это звёзды мирового класса, клуб снова начал покупать таких игроков.
Считаю, что сейчас целью команды должно быть попадание в четвёрку лучших в АПЛ. Пока я не хочу чего-то большего, чем возвращение в Лигу чемпионов», — написал Фердинанд в своей колонке для официального сайта «красных дьяволов».