Фердинанд: Клопп стал глотком свежего воздуха для АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о работе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
«Юрген Клопп стал глотком свежего воздуха для АПЛ. Удивительно то, каким образом немец строит свои команды — будь то «Боруссия» или «Ливерпуль». За его командами интересно наблюдать, так как они играют ярко, агрессивно, быстро и в атакующем ключе. Ожидания от «Ливерпуля» растут в связи с тем, какую команду там строит Клопп», — цитирует Фердинанда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».