Рафинья: я люблю снег, но при больших морозах непросто тренироваться

Защитник мюнхенской «Баварии» Рафинья признался, что очень любит Германию и уже успел привыкнуть к снегу.
«У меня даже две родины: Бразилия и Германия. И я с гордостью называю себя немцем. Это большая честь для меня. Германия очень многое сделала для меня и для моей семьи. Я люблю эту страну и её людей. В аптеке, в булочной, в супермаркете – все всегда очень милые. Я и мои родные чувствуем здесь себя очень хорошо. Иногда, когда я разговариваю с родителями на португальском, то и дело проскальзывают немецкие слова. И тогда они говорят: «Что? Что ты сказал?» Но я это делаю абсолютно бессознательно.
Я люблю снег! Но только не на тренировочной площадке. Когда очень холодно, то мне непросто тренироваться, но вообще за годы жизни в Германии я привык к такому явлению. Просто мне приходится намного теплее одеваться. Однако я надеюсь, что тепло придёт как можно раньше», — цитирует Рафинью сайт «Баварии».