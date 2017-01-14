Спортивный директор «Коринтианса» высказался против идеи приглашения Дрогба

Спортивный директор «Коринтианса» Флавио Адауто прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с нападающим Дидье Дрогба, который является свободным агентом после ухода из канадского «Монреаля» в ноябре 2016 года.
«При всём уважении к Дрогба, я не одобряю идею подписания с ним контракта. Я прошу прощения у болельщиков, которые будут разочарованы такой новостью», — приводит слова Адауто L`Equipe.
Ранее сообщалось, что 38-летний ивуарийский форвард продолжит карьеру в бразильском клубе, с которым подпишет контракт на один год.