Ибрагимович: другой на моём месте зарабатывал бы в Китае, но я принял вызов

35-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, почему в столь солидном для футболиста возрасте решил сделать выбор в пользу АПЛ.
«Человек на моём месте выбрал бы самый лёгкий путь – поехал бы за границу, зарабатывал бы деньги в Китае или ещё где-то и довольствовался бы своей карьерой. Я принял вызов. Вот почему я также выбрал «Манчестер Юнайтед». У них были трудности последние годы и если я смогу выполнить задачу по возвращению клуба на вершину, буду более чем счастлив.
Я не люблю простые задачи, лёгкую работу, простые цели. Я всегда сталкивался с трудностями, где бы не оказывался. Мне нужно было делать гораздо больше, чем другим. И вот так я вижу это здесь — в 35 лет, люди говорили, что это будет невозможно, но я делаю то, что способен делать», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.