Клопп: Мхитарян является игроком мирового класса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии гостевого матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который состоится 15 января, поделился мнением о хавбеке соперника Генрихе Мхитаряне. Немецкий специалист работал с игроком в дортмундской «Боруссии» с 2013 по 2015 год.
«Мхитарян сочетает в себе великолепную технику и высокий темп. Он является хорошим финишёром атак и может играть на разных позициях. Редко встречаются футболисты, которые сочетают в себе всё это. Генрих, без сомнений, является игроком мирового класса.
«Манчестер Юнайтед» и Мхитарян стали лучше с момента нашей прошлой встречи, так как привыкли друг к другу. Не знаю, был ли Мхитарян не в форме, или просто исключён из состава, когда мы играли с «МЮ» в октябре, но это нормально. Теперь манкунианцы могут использовать в своей игре его выдающиеся качества», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.
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