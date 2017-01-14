Совладелец «Вест Хэма»: мы не отпустим Пайета в январское трансферное окно

Совладелец «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Салливан прокомментировал информацию о возможном уходе из команды французского полузащитника Димитри Пайета.
«Позиция совета директоров такова, что мы не хотим продавать Димитри. У нас нет необходимости его продавать по финансовым или каким-либо другим причинам, поэтому мы не отпустим его в январское трансферное окно», — цитирует Салливана BBC Sport.
На этой неделе главный тренер «молотобойцев» Славен Билич заявил, что Пайет больше не хочет играть за лондонский клуб, а потому не будет тренироваться вместе с остальной командой. Позже появилась информация, что «Вест Хэм» принял решение продать Пайета в январе и оценивает его трансферную стоимость в £ 40 млн.