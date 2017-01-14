Президент «Барселоны»: буду лично заниматься переговорами с Месси и его семьёй

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что будет лично контролировать переговоры о продлении контракта с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси. Текущее соглашение с аргентинским футболистом истекает летом 2018 года.
«В клубе никто не волнуется. Хочу заверить всех, что буду лично заниматься переговорами с Месси и его семьёй. Всё на свете требует времени. Мы хотим, чтобы Месси остался, вот и всё. Мы общаемся с его представителями. Всё будет сделано в спокойной атмосфере», — цитирует Бартомеу Goal.
Ранее руководство «Барселоны» уволило с поста директора клуба Пере Гратакоса из-за его слов, что Месси не был бы так хорош без партнёров по команде. «Барселона» — это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком», — заявил Гратакос.