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Широков: возможно, Акинфееву пришло время уступить место и дать возможность играть молодым

Широков: возможно, Акинфееву пришло время уступить место и дать возможность играть молодым
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков поделился мнением о многолетнем капитане и вратаре армейцев Игоре Акинфееве, который продлил контракт с клубом до 2026 года.

«Акинфеев способен ещё два года выступать на высоком уровне? Всё зависит от физического состояния футболиста. Но, возможно, пришло время уступить место или годик выступать в качестве играющего тренера. Дать больше возможности играть молодым вратарям. Может, стоит больше ключевых матчей давать Торопу. Можно и так попробовать», — приводит слова Широкова Metaratings.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 27 матчах армейцев во всех официальных турнирах. Девять из них российский голкипер отыграл «на ноль». При этом в общей сложности вратарь ЦСКА пропустил 34 мяча. Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду уже больше 20 лет. На счету голкипера более 700 официальных матчей за армейцев. 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны.

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