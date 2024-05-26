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Шунин: есть полное опустошение, мы не выполнили задачу на сезон

Шунин: есть полное опустошение, мы не выполнили задачу на сезон
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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин подвёл итог нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги для бело-голубых.

«В данный момент нет никакого удовлетворения от сезона. Надо немножко времени, чтобы осознать. Мы не выполнили задачу на сезон, которую ставили перед собой, но при этом были настолько близки, чтобы стать чемпионами. К сожалению, мы этой возможностью не воспользовались. Есть полное опустошение», – приводит слова Шунина Metaratings.

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

Турнирная таблица РПЛ

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