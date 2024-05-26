Терёхин: в следующем сезоне «Динамо» даст бой «Зениту». Мы будем ещё сильнее

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин высказался об итогах чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024.

«Динамо» не сыграло чемпионский матч. Хотя всё было в их руках. «Краснодар» играл лучше. Могли быть чемпионами. Но увы! В следующем усилимся и дадим бой «Зениту».

Третье место в таблице РПЛ тоже хорошее. На данный момент мы третьи. Значит, так и должно быть. В сезоне хватило всего. А вот в последнем матче не доставало азарта. В предыдущих играх были и азарт, и атака, и глаза горели. Этого не хватило сегодня. Хотя за счёт этого многие матчи вытаскивали.

Личка — тренер хороший, молодец. С ним надо продолжать работу. Я думаю, нападающие нужны ещё. Сезон удачный, интригу сохранили до конца. Все динамовские болельщики будут благодарны за этот сезон. У «Динамо» была цель, и она была рядышком. Ребята дали надежду болельщикам на то, что в следующем году мы будем ещё сильнее», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Напомним, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.