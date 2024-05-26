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Личка: матч в Краснодаре — самый обидный в карьере, впервые не вышло дотянуть до конца

Личка: матч в Краснодаре — самый обидный в карьере, впервые не вышло дотянуть до конца
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении от «Краснодара» в матче 30-го тура РПЛ (1:0), которое не позволило бело-голубым стать чемпионами России нынешнего сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

— Это самое большое поражение в футболе для вас?
— В моей карьере да. Потому что впервые в жизни в качестве тренера не получилось дотянуть до конца, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Личка был назначен на должность главного тренера «Динамо» минувшим летом.

Турнирная таблица РПЛ

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