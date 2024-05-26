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Гендир «Динамо» Пивоваров: команда досрочно выполнила задачу на сезон

Гендир «Динамо» Пивоваров: команда досрочно выполнила задачу на сезон
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после поражения бело-голубых в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) подвёл итоги сезона.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Нашей задачей было попасть в тройку, мы её выполнили. Выполнили досрочно. Тем не менее удача, которая сопутствовала нам в последних матчах, дала возможность нашим болельщикам и нам помечтать о чём-то большем. К сожалению, этого не получилось. «Краснодар» можно поздравить с победой, со вторым местом, — в нашем чемпионате не было давно ситуаций, когда сразу три клуба боролись за трофей. Это случилось сейчас, и это положительный момент, это хорошо для турнира», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

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