«Зенит» стал чемпионом РПЛ, выиграв лишь один матч из восьми с командами из Москвы

Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, одержав победу только в одном матче из восьми с командами из Москвы.

Единственной московской командой, которую сине-бело-голубые обыграли по ходу нынешнего сезона чемпионата России, стал «Спартак». «Зенит» обыграл красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Данное противостояние завершилось со счётом 3:1. В той игре в составе сине-бело-голубых голами отметились полузащитник Вендел, оформивший дубль, и нападающий Матео Кассьерра. Единственный гол московской команды забил Александр Соболев.

Напомним, вчера, 25 мая, «Зенит» официально стал чемпионом нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

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