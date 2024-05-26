Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» стал чемпионом РПЛ, выиграв лишь один матч из восьми с командами из Москвы

«Зенит» стал чемпионом РПЛ, выиграв лишь один матч из восьми с командами из Москвы
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, одержав победу только в одном матче из восьми с командами из Москвы.

Единственной московской командой, которую сине-бело-голубые обыграли по ходу нынешнего сезона чемпионата России, стал «Спартак». «Зенит» обыграл красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Данное противостояние завершилось со счётом 3:1. В той игре в составе сине-бело-голубых голами отметились полузащитник Вендел, оформивший дубль, и нападающий Матео Кассьерра. Единственный гол московской команды забил Александр Соболев.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Вендел – 32'     0:2 Вендел – 73'     1:2 Соболев – 81'     1:3 Кассьерра – 90+4'    

Напомним, вчера, 25 мая, «Зенит» официально стал чемпионом нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица РПЛ

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Материалы по теме
Терёхин: в следующем сезоне «Динамо» даст бой «Зениту». Мы будем ещё сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android