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Георгий Джикия ответил на вопрос о будущем капитане «Спартака»

Георгий Джикия ответил на вопрос о будущем капитане «Спартака»
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия, который покинет красно-белых грядущим летом, высказался о том, кто может стать следующим капитаном команды.

— Можешь ли ты назвать наследника капитанской повязки после ухода?
— Есть достойные ребята. Есть факт, что придёт новый тренер. На этом будет делаться акцент, будет собираться новый «капитанский совет». Это совершенно нормально. У нового тренера будут свои предпочтения и видение.

— За кого бы ты голосовал?
— Я знаю, кто в клубе хочет быть капитаном – это отличное желание. Несколько ребят, в хорошем плане, горят этим желанием. Так что будет не совсем корректно говорить фамилии – чтобы в будущем у них не было разногласий (улыбается). Достойные ребята есть. Разберутся, — сказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Полное интервью с Джикией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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