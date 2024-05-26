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Защитник «Спартака» Чернов отреагировал на вызов в сборную России

Защитник «Спартака» Чернов отреагировал на вызов в сборную России
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями от попадания в окончательный состав сборной России на июньский сбор, в рамках которого российская национальная команда сыграет с Беларусью.

«Конечно, рад представлять сборную. Тем более это такая история: восемь лет назад также играл с Беларусью. И в этот раз тоже. Буду стараться и показывать себя лучшим образом», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России сыграет с Беларусью 7 июня. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

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