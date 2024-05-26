Тренер «Химок» Талалаев рассказал, как команда будет готовиться к сезону РПЛ

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос о летней подготовке подмосковной команды после обеспечения участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Каждый сбор у нас будет длиться 13 дней. Первый мы проведём в Кратове, второй — в Новогорске. Первые товарищеские игры у нас будут с командами из Второй лиги, а ближе к началу чемпионата уровень соперников будет расти», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, «Химки» выиграли Первую лигу. В активе команды Андрея Талалаева по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги 66 очков за 34 матча. За тур до конца сезона подмосковная команда обеспечила себе досрочный выход в Российскую Премьер-Лигу. «Химки» вернулись спустя год после вылета.